Kruft, Vulkanstraße: Verkehrsunfallflucht: Straßenlaterne umgefahren

Kruft (ots).



Im Zeitraum vom 28.01.2024, 17:00 Uhr – 29.01.2024, 08:00 Uhr, wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer, in der o.g. Straße eine Straßenlaterne beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Straßenlaterne ist nun schief und muss vermutlich ersetzt werden.

Zeugen die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach, unter der Rufnummer 02632 – 921-0 zu melden.



