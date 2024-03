Kroppach – Fahndung nach der vermissten Sofiia Starenchenko (13 Jahre)

Vermisst wird die Sofiia Starenchenko, die ihre Wohnschrift in Kroppach vermutlich bereits am Dienstag verlassen hat und derzeit unbekannten Aufenthalts ist. Von einer konkreten Gefährdung des Mädchens gehen die Ermittler derzeit nicht aus.



Die Sofiia wird lediglich mit einem scheinbaren Alter 18-19 Jahre und schlank beschrieben. Hinweise zur Kleidung liegen nicht vor. Konkrete Hinweise auf einen Aufenthaltsort liegen ebenfalls nicht vor. Ein Lichtbild der Vermissten ist unter dem Link: https://s.rlp.de/fk8D7 abrufbar.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hachenburg unter Tel: 02662/9558-0.



