Kripo Wittlich bezieht zusätzliche Räume

Die Kriminalinspektion Wittlich bezieht eine weitere Etage im Stadthaus in der Schloßstraße 11. Bürgermeister Joachim Rodenkirch und Polizeipräsident Friedel Durben unterzeichneten den Mietvertrag.



Kriminaloberrat Patrick Niegisch freut sich, dass er künftig alle sieben Kommissariate und die Führungsgruppe seiner Dienststelle unter einem Dach zusammenfassen kann. Die Kriminalin-spektion Wittlich betreut ca. 290.000 Menschen, davon ca. 30.000 US-Bürger, im Landkreis Bernkastel-Wittlich mit Ausnahme der Einheitsgemeinde Morbach und der Verbandsge-meinde Thalfang sowie den Eifelkreis Bitburg-Prüm, den Landkreis Vulkaneifel und den Alt-kreis Zell auf einer Fläche von rund 3.600 km². Bereits im Oktober 1996 hatte die Dienststelle mit einem Teil der Belegschaft zwei Etagen im „Neuen Rathaus“ bezogen. Teile der Dienst-stelle waren bisher in Räumen des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik in Wittlich-Wengerohr und im Gebäude der Polizeiinspektion Wittlich untergebracht. Jetzt wird die Dienststelle drei Etagen eines Flügels im „Neuen Rathaus“ mit rund 900 m² Bürofläche nut-zen. Polizeipräsident Friedel Durben und Bürgermeister Joachim Rodenkirch sind froh, dass durch den Umbau des Rathauses diese Neukonstellation möglich wurde. „Dies bedeutet eine erhebliche Erleichterung im täglichen Dienstbetrieb und fördert die Effizienz unserer Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger,“ sagt Polizeipräsident Friedel Durben.



