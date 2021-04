Kripo warnt vor neuem Phishing/Malware Phänomen

In den vergangenen Tagen werden vermehrt E-Mails mit Termineinladungen mit angehängten Kalender-Dateien versandt.

Dahinter vermutet die Kriminalpolizei eine neue Phishing-Variante.

Beim Phishing haben es die Täter auf persönliche Daten, wie z.B. Kennwörter und Zugangsdaten abgesehen.



Offensichtlich sind die E-Mail-Konten der Absender zuvor durch Schadsoftware manipuliert worden und senden diese Termineinladungen an im Konto bekannte Emailadressen.

Daher könnte Ihnen die Absenderadresse dieser Mails tatsächlich bekannt sein und daher vertrauenswürdig erscheinen.



Die Polizei rät:



- Öffnen Sie weder eine solche E-Mail noch die angehängten Dateien

und Löschen sie die Mail. - Geben Sie eine Rückmeldung an Bekannte,

wenn Sie von dort verdächtige Mails erhalten. - Verwenden Sie eine

Antivirensoftware, die ein- und ausgehende E-Nachrichten überprüft.



