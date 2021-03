Kripo ermittelt wegen illegaler Betäubungsmittel

Die Ermittlungen zu den Betreibern der Anlage führten die Beamten zu einem vornehmlich in Nordrhein-Westfalen ansässigen tatverdächtigen Personenkreis. Seit den Morgenstunden durchsuchen Einsatzkräfte aus Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hamburg mehrere Objekte in Leverkusen, Monheim/Rhein, Krefeld und Hamburg.

Eine Person wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen dauern an.



