Trier

Kriminalpolizei fahndet mit Fotos nach mutmaßlichen Brandstiftern

Die Kriminalpolizei Trier ermittelt wegen Brandstiftung an einem LKW, die von bisher unbekannten Tätern am 30. Oktober 2020 gegen 20.15 Uhr in Trierer Stadtteil Euren begangen wurde.