Kriminaldauerdienst nun auch im neuen Dienstgebäude Kürenzer Straße

Ab sofort ist auch der Kriminaldauerdienst der Kriminaldirektion Trier in dem neuen Dienstgebäude in der Kürenzer Straße 3 beheimatet.





Nachdem die Polizeiinspektion bereits vor zwei Wochen aus der Südallee aus- und in das Gebäude der ehemaligen Hauptpost am Trierer Hauptbahnhof eingezogen war, folgte nun auch der Schichtdienst der Kriminalpolizei.



Damit befinden sich keine operativ tätigen Polizeieinheiten mehr am Standort des ehemaligen Polizeipräsidiums in der Südallee.



Die Kriminalwache in der Kürenzer Straße 3 ist telefonisch unverändert unter der Nummer 0651/9779-2290 zu erreichen.



