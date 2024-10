Am 15.10.2024 um 09:40 Uhr stürzte bei Bauarbeiten ein Kran auf die Stromleitung über der Grundschule in Halsenbach.

Aufgrund der Herbstferien und des zügigen Einschreitens der Einsatzkräfte wurden keine Personen verletzt.

Die Instandsetzung dauert bis ca. 12:30 Uhr an. Bis dahin ist mit Stromausfällen in der Hauptstraße in Halsenbach zu rechnen.



