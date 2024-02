Kraftfahrzeugrennen auf der B9?

Weißenthurm. Kettig, B9 Am Samstag, dem 10.02.24, gg. 15:00h wird durch verschiedene Verkehrsteilnehmer ein Hochzeitskorso auf der B9 von Andernach in Richtung Koblenz gemeldet.

Zur Zeit würde sich der Korso in Höhe Kettig befinden und hauptsächlich aus dunklen hochpreisigen Fahrzeugen bestehen. Der Korso würde sogar laut Aussagen der Zeugen den Verkehr auf der B9 komplett herunterbremsen, so dass der rückwärtige Verkehr bis zum Stillstand abbremsen muss. Anschließend würden die am Korso beteiligten Fahrzeuge sich ein Rennen auf der B9 mit deutlichüberhöhter Geschwindigkeit liefern.



Hinweise zu dem möglichen Rennen auf der B9 durch andere Verkehrsteilnehmer bitte an die Polizei Andernach.



