03.08.2020

In unserer eben versandten Pressemitteilung vom 01.08.2020 – 12:43 „Unbekannte legen Schweinskopf auf Firmengelände ab und sprühen Schriftzug “NSU„ auf Pflaster“ müssen wir leider den Tatort korrigieren.





Die Tat ereignete sich nicht in der Berliner Straße sondern in der BELINGER Straße im Wittlicher Industriegebiet.



Wir bitten um Entschuldigung und Korrektur etwaiger eigener Meldungen.



