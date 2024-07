Trier

Korrektur zu „Schulfremder Jugendlichen mit angeblicher Schusswaffe an der BBS Wirtschaft“

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

In unserer Pressemitteilung vom vergangenen Freitag, den 28. Juni, 13:59 Uhr, haben wir das Geschehen fälschlicherweise an der Berufsbildenden Schule (BBS) Wirtschaft in Trier verortet.