Kontrolle von E-Scootern

Der erste Fahrer, ein 50jähriger Mann, bog gegen 14.50 Uhr beim Erblicken des Streifenwagens unvermittelt in eine Seitenstraße ab, was den Beamten verdächtig vorkam. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und zudem noch eine geringe Menge Marihuana mitgeführt hatte.

Der E-Scooter wurde sichergestellt, dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Er wird sich wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und §24a StVG verantworten müssen.



Um 17.30 Uhr fiel der 14jährige männliche Fahrer eines weiteren E-Scooters auf, da an seinem E-Scooter nicht die vorgeschriebene Pflichtversicherungsplakette angebracht war. Zudem fuhren auf dem E-Scooter vorschriftswidrig zwei Personen.

Gegen den Jugendlichen musste eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Versicherungsschutz vorgelegt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale

Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell