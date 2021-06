Kontrolle des gewerblichen Güter- und Personenverkehr

Schwerpunkt dieser Kontrollwoche lag bei der Abfalltransportkontrolle. Es wurden eine Vielzahl von Transporten kontrolliert. Bis auf einige kleinere Genehmigungsverstöße war der Großteil der kontrollierten Transporte nicht zu beanstanden, was positiv zu bewerten ist.



Weniger positiv war die Kontrolle eines Darüber hinaus wurde rumänischen Kraftomnibus (KOM) mit Anhänger auf der Tank-& Rastanlage Montabaur am Donnerstag, 10.06.2021.



Es handelte sich um eine im Linienverkehr durchgeführte Fahrt von Vatra Dornau (Rumänien) nach London.



Im Rahmen dieser Kontrolle konnte ermittelt werden, dass der KOM, der zum Zeitpunkt der Kontrolle mit 6 Fahrgästen besetzt war, verbotswidrig durch eine 3 Fahrerbesatzung geführt abwechselnd, durchgängig geführt wurde. Durch zwei Fahrer wurde zunächst angegeben, dass es sich um eine Zweifahrer- Besatzung handelt. Auch durch die Befragung der Fahrgäste stellte sich heraus, dass ein dritter Fahrer den Bus ebenfalls geführt werden. Dieser konnte in der Kabine unterhalb des Fahrgastraumes neben dem Gepäckstaufach schlafend angetroffen werden. Die Fahrtzeit ununterbrochene Lenkzeit, mit Ausnahme von kurzen Fahrerwechseln betrug zum Zeitpunkt der Kontrolle mehr als 25 Stunden.



Zudem wurden zum Teil erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen durch zwei der drei Fahrer festgestellt. Weiterhin ergaben sich Anhaltspunkte, dass der KOM teilweise nicht genehmigte Haltestellen angefahren und dort Fahrgäste aufgenommen hat.



Die Weiterfahrt wurde untersagt und darf erst nach einer ausreichenden Ruhezeit fortgeführt werden. Gegen die Inhaberfirma und die Fahrer werden entsprechende Ordnungswidrigkeiten- Anzeigen vorgelegt.



