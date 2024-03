Konflikt zwischen zwei Verkehrsteilnehmern artet aus

Am 01.03.2024 befuhren gegen 16:30 Uhr zwei Verkehrsteilnehmer jeweils mit ihren PKW die A64 von Luxemburg kommend, in Richtung Trier.

Nachdem es vermutlich zunächst zu einem Konflikt in Form einer Nötigung durch den einen der PKW-Fahrer gekommen sein dürfte, ist der Konflikt zwischen beiden Parteien ausgeartet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat einer der beiden Verkehrsteilnehmer vermutlich absichtlich den anderen seitlich gerammt. In der Folge sei dieser nach eigenen Angaben fast verunfallt. An beiden Fahrzeugen ist Sachschaden entstanden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.



Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben oder sogar dadurch gefährdet wurden. Es wird darum gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Schweich in Verbindung zu setzen.



