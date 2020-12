Archivierter Artikel vom 03.09.2020, 12:00 Uhr

Koblenz

Kollision zwischen Radfahrern – Polizei sucht Zeugen

Am Montag, 31.08.2020, 16.04 Uhr, kam es in Koblenz, An der Moselbrücke, zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer.