„Kohldampf“ entbindet nicht von der Quarantänepflicht

Der Fahrer gab an, dass er Corona positiv sei, aber trotzdem Essen holen wolle bei McDonalds. Auf die Burger musste er vorerst verzichten: Er wurde ohne weitere Umwege zurück in die häusliche Isolation beordert. Dem kam der Fahrer nach. Ein entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde an die Stadtverwaltung Koblenz weitergegeben.



