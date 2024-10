Körperverletzungsdelikt mit Messer in Dierdorf (Kreis Neuwied)

Dierdorf (Kreis Neuwied) (ots) – Am heutigen Montag, den 21.10.2024, gegen 19:20 Uhr, wurde eine 41-jährige Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Dierdorf (Kreis Neuwied) durch einen tätlichen Angriff verletzt.

Anzeige

Im Zuge der

Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau durch einen männlichen Täter mit einer Stichwaffe verletzt worden war. Der Täter flüchtete nach der Tat zu Fuß vom Ort des Geschehens in Richtung Industriegebiet. Derzeit ist nicht von einem schweren bzw. lebensbedrohlichen Verletzungsbild auszugehen. Hintergründe

und Motiv der Tat sind derzeit noch unklar.



Entgegen erster Anfragen bei der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Straßenhaus oder vor Ort kursierenden Gerüchten gibt es keine bestehende Gefahrenlage. Zu einem Angriff auf weitere Personen kam es nicht.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei, wobei auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, führten bisher nicht zur Festnahme oder Identifizierung eines Tatverdächtigen. Die Fahndungsmaßnahmen wurden gegen 21:00 Uhr zurückgefahren.



Der vom Tatort flüchtige Täter wird als 20-30 Jahre alt mit europäischem Aussehen beschrieben. Er trug einen Jogginganzug, einen violetten Pulli, und soll ca. 180 cm groß sein. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 02634/952-0 an die Polizeiinspektion Straßenhaus zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale (FZ)

(für die PI Straßenhaus)

i.A. Michels, PvD





Telefon: 0261/92156-110

E-Mail: ppkoblenz.fz@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell