Am frühen Morgen des 25.09.2020 kam es um 05:05 Uhr in der Koblenzer Burgstraße zu einer Körperverletzung.

Ein leicht angetrunkener 23-Jähriger wollte seine Notdurft im Bereich der Bugstraße an der Alten Burg verrichten. Hierüber war eine dreiköpfige Personengruppe dermaßen erbost, dass einer der Personen auf den 23-Jährigen zuging, ihn beschimpfte und unvermittelt mit der Faust in sein Gesicht schlug. Als der junge Mann zu Boden ging, trat der Täter ihm noch mehrfach ins Gesicht und Rippen. Die beiden anderen Personen aus der Gruppe sahen dabei zu. Anschließend entfernten sich die drei in Richtung Moselbrücke. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß, dunkelblonde Haare, korpulente Figur und ca. 30 bis 35 Jahre alt.



Der 23-Jährige wurde in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Hinweise zur Tat, dem Täter oder der Personengruppe bitte an die Polizei Koblenz unter der 0261 103-0.



