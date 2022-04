Körperverletzung durch unbekannte Person mit Sturmhaube

Am Mittwoch, den 06.04.2022 gegen 13:10 Uhr beobachtete ein Zeuge, dass zwei mit Sturmhauben maskierte männliche Personen im Drogeriemarkt „Müller“ in Koblenz unterwegs waren.

Als er die beiden auf die Maskierung ansprach, reagierten diese verbal aggressiv und gaben an, dass ihn das nichts anginge.



Vor dem Geschäft wurde der Geschädigte dann plötzlich von einem der beiden Männer mit einem Tritt in den Rücken attackiert. Der zweite hatte nach Zeugenaussagen noch versucht, den Täter zurückzuhalten, was jedoch nicht gelang. Danach entfernten sich die beiden Personen fußläufig. Zeugenhinweise zu dem unbekannten Beschuldigten nimmt die Polizei Koblenz 1 entgegen unter: 0261-103-0.



