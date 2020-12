Archivierter Artikel vom 18.08.2020, 14:40 Uhr

Am 14.08.2020, gegen 15:30 Uhr, kam es auf dem Radweg zwischen Andernach-Namedy und Brohl-Lützing zu einer wechselseitigen Körperverletzung.

Ein Radfahrer war in Richtung Brohl unterwegs, als ihm ein Pärchen mit einem Hund entgegen kamen. Beim Passieren der Spaziergänger habe der Mann plötzlich ohne Anlass nach dem Radfahrer geschlagen und diesen oberhalb der rechten Schläfe getroffen. Der Radfahrer stieg vom Fahrrad ab und es kam zu einer wechselseitigen Körperverletzung, in deren Verlauf auch ein Tierabwehrspray / Pfefferspray eingesetzt wurde. Bei dem Einsatz des Sprays flüchtete der Radfahrer und erstattete später Strafanzeige gegen Unbekannt. Die Polizei Andernach sucht Zeugen.



