Boppard

Körperliche Auseinandersetzung bei Tauffeier

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 02:27 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen Gästen einer Tauffeier in der Schützenhalle in Boppard, Mühltal, mit mehreren verletzten Personen.