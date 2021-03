Koblenz-Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Ablenkung im Straßenverkehr

Bei der Kontrolle am 04.03. konnten in einem Zeitraum von nicht mal einer Stunde sechs, bei der Kontrolle am 05.03. neun Handyverstöße festgestellt werden. In einem Fall verfügte der Verkehrssünder nicht über die notwendige Fahrerlaubnis. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.



Zur Info:



Für die unerlaubte Nutzung von Mobiltelefonen sieht der Bundeseinheitliche Tatbestandskatalog ein Regel-Bußgeld von 100 Euro vor. Zudem erhalten die Verkehrssünder „einen Punkt in Flensburg“. Richtig teuer wird es, wenn es wegen der Nutzung zu einer Gefährdung oder sogar zu einem Unfall kommt. Für die Gefährdung ist ein Regel-Bußgeld von 150 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot vorgesehen, bei einem Unfall erhöht sich das Bußgeld zudem auf 200 Euro.



