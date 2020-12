Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 15:30 Uhr

In der Nacht zum Montag, 24.08.2020 brachen Unbekannte die Tür des Bewirtungswagens im Biergarten an der Kaiser-Augusta-Anlage auf.

Aus diesem wurde ein Tresor mit einem bislang unbekannten Bargeldbetrag gestohlen. Auch im Biergarten An der Königsbach wurde eingebrochen. Hier kam es zum Diebstahl von Bratwürsten und Bier. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.



