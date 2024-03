Koblenz – Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht vom 16.03.2024 in der Löhrstraße

Am 16.03.2024 kam es um 13:35 Uhr in der Löhrstraße (Bereich Hausnummer 121) zu einem Verkehrsunfall mit einer Fahrerflucht.

Ein silberner PKW, offensichtlich besetzt mit zwei Männern, kollidierte beim Überholen eines Busses mit einem in gleicher Fahrtrichtung fahrenden Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.



Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0261/92156-300 mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 in Verbindung zu setzen.



