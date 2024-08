Koblenz – Zeugenaufruf nach einem Unfall auf der B9 am 29.07.2024

Die Polizeiinspektion Koblenz 2 bittet um Zeugenhinweise nach einem Verkehrsunfall am Montag, dem 29.07.2024, gegen 14.10 Uhr. Zum dortigen Zeitpunkt kam es zum Unfall von zwei Fahrzeugen (Bus und PKW), die sich auf der B9 von Bubenheim kommend in Richtung Mülheim-Kärlich bewegten.

Zum dortigen Zeitpunkt kam es zum Unfall von zwei Fahrzeugen (Bus und PKW), die sich auf der B9 von Bubenheim kommend in Richtung Mülheim-Kärlich bewegten. Beim Fahrstreifenwechsel kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, die beide fahrbereit blieben. Es wurde niemand verletzt.



Gibt es Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben?



Hinweise bitte an die PI Koblenz 2 unter Tel: 0261/103-2911.



