Koblenz – Weitere Protestaktion der Agrar- und Landwirte am 22.12.2023

Die Aktion, die versammlungsrechtlich als Aufzug zu bewerten ist, beginnt gegen 18.30 Uhr mit der Zusammenkunft einer Vielzahl an Traktoren links- und rechtrheinisch an zwei Sammelorten. Derzeit ist von bis zu 300 Teilnehmern auszugehen.



Innerstädtisch wird es aufgrund des Protests vermutlich im Zeitraum von 19.30-22.00 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, insbesondere im Bereich Südbrücke, Mainzer Straße, Clemensplatz, Karmeliterstraße und Peter-Altmeier-Ufer und Kurt-Schumacher-Brücke. Der Aufzug führt dann weiter über die B9, A48 und B42 in Richtung Neuwied. Im dortigen Bereich wird sich die Versammlung auflösen.



Polizei- und Ordnungskräfte sind im Einsatz und führen verkehrslenkende bzw. -regelnde Maßnahmen durch, um die Beeinträchtigungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren.



