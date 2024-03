Koblenz – Wechsel der Leitung der Kriminaldirektion und der Kriminalinspektion

Dort ist er als Leiter der Abteilung 5 zuständig für die Bekämpfung und Prävention politisch motivierter Straftaten. Zum 01.03.2024 trat Kriminaldirektor Lothar Butzen dessen Nachfolge als Leiter der Kriminaldirektion Koblenz an. Zuvor war er zehn Jahre Leiter der Kriminaldirektion Trier.



Zudem gab es eine weitere Leitungsfunktion in der Kriminalpolizei Koblenz zu besetzen. Nach gut einjähriger Verweildauer wechselte der Leiter der Kriminalinspektion Koblenz, Kriminaloberrat Manuel Kiy, nach Trier. Seine Nachfolge trat Kriminalrätin Friederike Manheller-Sander zum 15.02.2024 an. Zuletzt war sie im Innenministerium Mainz im Referat Kriminalitätsbekämpfung tätig.



Die feierlichen Amtseinführungen und Verabschiedungen werden zu einem späteren Termin durchgeführt. Hierzu werden Medienvertreter gesondert eingeladen.



