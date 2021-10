Koblenz – Unfallzeugen gesucht, loser Reifen springt über die B9

Der Geschädigte fuhr auf der B9 stadtauswärts in Richtung Andernach. Auf dem linken von zwei Fahrstreifen rollte ein loser Reifen Höhe Media-Markt auf der Fahrbahn und sprang dann gegen die linke Fahrzeugseite seines Pkw. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeugtüren auf einer Höhe von ca. 42 – 45 cm und einer Länge von ca. 83 cm beschädigt.

Zum Unfallzeitpunkt stand auf der Gegenfahrbahn (Höhe Globus Supermarkt) ein Fahrzeug (PKW mit Anhänger) mit eingeschalteten Warnblinkern. Es handelte sich um einen silbernen SUV mit einem leeren Autotransportanhänger. Hinter dem Gespann sollen noch zwei weitere Fahrzeuge mit Warnblinklicht gestanden haben. Als der Geschädigte wieder Richtung Globus fuhr, war der Unfallverursacher nicht mehr vor Ort. Aufgrund der Gesamtumstände wird momentan davon ausgegangen, dass das PKW-Anhänger-Gespann den Reifen verlor.



Die Polizei Koblenz sucht nun insbesondere die Autofahrer als Zeugen, die offenbar die Situation kurzfristig abgesichert hatten. Aber auch andere Verkehrsteilnehmer, die zu diesem Zeitpunkt die Unfallstelle passierten, werden um Hinweise zum Verursacher gebeten.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 in Koblenz unter 0261-103 2910.



