Koblenz – Unfall zwischen Pkw und Motorrad – Motorradfahrer schwerverletzt

Am Samstag, dem 27.03.21 gegen 15 Uhr befuhr ein 23jährige Fahrer eines Pkw VW Golf die Koblenzer Straße in Fahrtrichtung Moselweiß.

Da er beabsichtigte, nach links in eine Hofeinfahrt abzubiegen, reduzierte er seine Geschwindigkeit und betätigte den linken Fahrtrichtungsanzeiger. Der unmittelbar hinter dem Pkw in gleiche Richtung fahrende 20jährige Fahrer eines Motorrades Ducati wollte den Pkw links überholen und stieß mit dem abbiegenden Fahrzeug zusammen.

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 5.500 Euro geschätzt.



