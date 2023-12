Koblenz – Tragischer Unfall im Umgang mit Feuerwerkskörper

Zu einem tragischen Unfall beim Umgang mit Feuerwerkskörpern kam es heute Abend gegen 20.55 Uhr im Koblenzer Stadtteil Rübenach. Nach derzeitigem Stand wurde ein 18-jähriger Jugendlicher beim Zünden eines Böllers derart schwer verletzt, dass er trotz der erfolgten Reanimationsmaßnahmen an den Folgen der Explosion verstarb.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Koblenz dauern an. Wir bitten um Verständnis, dass wir derzeit keine weiteren Angaben zu den näheren Umständen des Vorfalls machen können. Wir bitten, von weiteren Anfragen abzusehen.



In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals eindringlich darauf hin, im Umgang mit Feuerwerkskörpern äußerst vorsichtig zu sein.



