Koblenz (ots). Am Mittwoch, 15.07.2020, meldete der Fahrer eines Linienbusses (Koblenz-Polch), dass an seinem Bus eine der Seitenscheiben eingeworfen wurde. Dieser war zwischen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr in der Neuendorfer Straße, in Richtung Mayener Straße unterwegs und fuhr gerade an der Haltestelle „Schüllerplatz“ vorbei, als der Bus von einem Gegenstand getroffen wurde. Hierdurch ging eine der Seitenscheiben zu Bruch. Im Bus befanden sich zu dieser Zeit fünf Fahrgäste, von denen jedoch niemand verletzt wurde. Da keinerlei Täterhinweise vorliegen, werden die Businassen sowie weitere Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911, in Verbindung zu setzen.



