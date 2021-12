Koblenz – Rind an der Autobahn

Am 14.12.2021, um 15.50 Uhr, wurde erstmalig ein Rind an der A61, auf der Anschlussstelle Koblenz-Metternich, gemeldet.

Weitere Gefahrenmeldungen über den Standort des Tieres führten immer wieder in Autobahnnähe. Erst unter Einbindung des Polizeihubschraubers konnte das Tier in der Nähe von Bassenheim ausfindig gemacht werden, als es sich in der Nähe des Abgrenzungszaunes zur Autobahn befand. Da das Rind bereits einmal auf einer Autobahnauffahrt angetroffen wurde, bestand die Befürchtung, dass es im weiteren Einsatzverlauf den Verkehr auf der Autobahn gefährden könnte. Auch der inzwischen informierte Tierhalter konnte das Rind nicht bändigen. Er sah den einzigen Ausweg darin, das Tier zu erlegen. Um 18.45 Uhr musste das Tier am Zaun zur Autobahn erlegt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell