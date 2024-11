Koblenz – Polizei bittet weiter um Hinweise in Vermisstensache

Anzeige

Frau Gambusch befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Sie bewegt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fort. Derzeit liegen keine Hinweise dahingehend vor, dass die Vermisste Opfer einer Straftat geworden ist. Die Polizei ist weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.



Beschreibung von Frau Gambusch:



– 1,65m groß

– 72 kg

– dunkelblonde Kurzhaarfrisur

– Brille

– Tattoo „Schmetterling“ auf dem rechten Schulterblatt

– möglicherweise trägt sie eine grüne Jacke und eine pinke

Handtasche.



Bei Antreffen wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261-92156 390 zu wenden. Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/6R8A385 eingesehen werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

EPHK Jürgen Fachinger

Telefon: 0261-103-2014

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



