Koblenz – PKW-Fahrer flüchtet vor Polizei

Ein 36-jähriger Fahrer eines PKW Ford fiel einer Streifenbesatzung am 22.01.2021 gegen 18:00 Uhr in der Koblenzer Kruppstraße auf, weil er offensichtlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr.

Als er kontrolliert werden sollte, gab der Fahrer Gas und ließ sich auch durch Blau-licht und Martinshorn nicht stoppen. Er beschleunigte über die Aachener Straße, befuhr dann die Maximinstraße und überfuhr dann die bevorrechtige Kilianstraße, ohne abzubremsen. Da zu diesem Zeitpunkt reger Fahrzeugverkehr herrschte, wurde die weitere Verfolgung abgebrochen. Im Verlauf der Fahndung konnte der verlassene PKW in einigen Kilometern Entfernung festgefahren in einem Feldweg festgestellt werden. Der Fahrer, Sohn des eigentlichen Fahrzeughalters, wurde in der Nähe angetroffen. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zusätzlich war er alkoholisiert und es bestand der Verdacht eines BTM-Konsums. Der PKW wurde sichergestellt, dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.



