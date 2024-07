Koblenz – Löscharbeiten nach Brand im Entenpfuhl beendet

Anzeige



Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die Verkleidung der Rathauspassage in Brand. Neben der Verkleidung wurden mehrere in der Passage befindliche Automaten beschädigt. Die Bewohner des oberhalb der Passage befindlichen Anwesens konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine abschließenden Angaben gemacht werden, er dürfte jedoch im fünfstelligen Bereich liegen.



