Koblenz – Kavalierstart endet am Laternenmast

Zunächst hielt er an der Rot zeigenden Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Ring/Bahnhofstraße. Beim Anfahren beschleunigte er seinen PKW derart, dass er beim Linksabbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einem Laternenmast kollidierte. Durch den Aufprall erlitt der junge Mann leichte Verletzungen, am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Diverse Zeugen bestätigten das für die Umstände völlig überzogene Anfahren. Ob dies an der Unterschätzung der Motorleistung des PKW lag oder am vor Ort festgestellten Verdacht eines BTM-Konsums ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der beschädigte Laternenmast wurde zunächst von der Feuerwehr gesichert und schließlich von Angestellten der Stadt Koblenz vorläufig abgebaut.



