Koblenz feiert die Demokratie – feiern Sie mit uns!

Am 19. Oktober 2024 wird die Rhein-Mosel-Halle in Koblenz zum Schauplatz eines einzigartigen Ereignisses: einem „Fest der Demokratie“.

Von 13:00 bis 19:00 Uhr können Sie die Demokratie aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln erleben und feiern. Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister David Langner erwartet Sie ein Tag voller inspirierender Begegnungen, lebendiger Diskussionen und spannender Einblicke.



Und wir sind dabei.



Besuchen Sie uns an unserem Stand zum „Meet and Talk“ mit Polizeivizepräsidenten Jürgen Süs und sprechen Sie mit ihm über das Thema „Wie sicher ist Koblenz?“.



Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, das für Jung und Alt etwas bereithält. Auch für die jüngsten Besucher ist bestens gesorgt: Die Kinderbetreuung bietet Spiel und Spaß, während Sie das Fest in vollen Zügen genießen.



Der Eintritt zum Fest der Demokratie ist für alle Besucher und teilnehmenden Organisationen kostenlos.



Tragen wir gemeinsam dazu bei, Demokratie für alle hautnah erlebbar zu machen und setzen wir gemeinsam ein Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt! Wir freuen uns auf Ihren Besuch und ein unvergessliches Fest der Demokratie in Koblenz!



Alle weiteren Informationen finden Sie auf der Website: www.demokratiefest-koblenz.de



