Archivierter Artikel vom 08.11.2020, 10:30 Uhr

11.2020, 05.40 Uhr) kam ein 20jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Toyota in Kobern-Gondorf beim „Driften“ im Bereich des Moselufers, Am Kalkofen, vom befestigten Untergrund ab und schlitterte mit dem Pkw in einen Graben der zum Fluss hin abschüssigen Grünfläche. Durch die Polizeibeamten wurde beim Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,15 Promille (AAK). Daher musste dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen werden, weiterhin wurde der Führerschein sichergestellt.



