Koblenz

Kobern-Gondorf – Androhung von Straftaten in der Realschule Plus

Von Polizeipräsidium Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Auf einer Schultoilette der Realschule Plus in Kobern-Gondorf wurden am Montag Schriftzüge festgestellt, die auf eine mögliche Androhung von Straftaten hindeuten.