Kindersicherung in Fahrzeugen – Eltern uneinsichtig

Am Dienstag, 18.05.21, führte die PI Koblenz 2 zwischen 07.30 Uhr und 08.30 Uhr eine Schulwegkontrolle an der Willi-Graf-Grundschule durch.



Das Augenmerk lag auf der ordnungsgemäßen Sicherung von Kinder in Fahrzeugen.



Vier Fahrzeugführer wurden beanstandet, da diese ihre Kinder ohne bzw. fehlerhafte Kindersicherung beförderten.



Auffallend war, so ist es dem Polizeibericht zu entnehmen, „dass mehrere Eltern nur bedingt Einsicht zeigten und ihnen die richtige Sicherung ihrer Kinder scheinbar egal war“.



