Kind in der Trierer Straße von Radfahrer geschubst oder angefahren?

Am Donnerstag, 16.09.2021, 17.19 Uhr, kam es im Bereich des Gehwegs am Anwesen Trierer Straße 332 zu einem Vorfall zwischen einem 9 Jahre alten Jungen und einem Radfahrer.





Unklar ist derzeit, ob das Kind von dem Radfahrer gestreift oder zu Boden geschubst wurde. Bei dem Sturz wurde der Junge leicht verletzt. (leichte Prellungen und Schürfwunden)



Nach dem Vorfall entfernte sich der Radfahrer in Richtung Raiffeisenstraße / Uni.



Dieser wurde wie folgt beschrieben: etwa 35 bis 40 Jahre alt, schlank, etwa 189 cm groß, graue Haare, grau-blaues T-Shirt, blaue Jeans, graue Brille, blauer Helm, blaues Fahrrad.



Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon 0261-1032911 in Verbindung zu setzen.



