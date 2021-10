Kfz.-Kennzeichen in der Kurfürstenstraße verbogen und geklaut

In der Nacht zum 03.10.21 wurde der Koblenzer Polizei in Serie von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen gemeldet.





Im Bereich Kurfürstenstraße, Roonstraße, Südallee und am Friedrich-Ebert-Ring konnten 12 Fahrzeuge festgestellt werden, an denen die Kennzeichen verbogen oder (in sechs Fällen) gestohlen wurden. Es wurden noch weitere Kennzeichen aufgefunden, die ohne Schaden wieder angebracht werden konnten.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1, Telefon: 0261-1030.



