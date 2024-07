Kennzeichendiebstahl in Emmelshausen

Am Samstag, den 06.07.2024, wurden im Zeitraum von 08:20 bis 12:00 Uhr die beiden Kennzeichenschilder eines grauen Dacia entwendet.

Das Fahrzeug war im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in Emmelshausen direkt an der Rhein-Mosel-Straße abgestellt.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.



