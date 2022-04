Keinen Tabak bekommen – Angriff mit Pfefferspray

Der Geschädigte gab an, dass er sich in der Bahnhofstraße aufhielt und gerade eine Zigarette drehte, als eine unbekannte männliche Person fragte, ob er Tabak haben könne.



Als dies verneint wurde, sprühte ihm der Täter Pfefferspray ins Gesicht und nahm dem Geschädigten sein Portemonnaie aus der Jackentasche. Aus der Geldbörse wurde ein kleiner Geldbetrag entwendet. Der unbekannte Beschuldigte entfernte sich dann über die Roonstraße in Richtung Löhrcenter. Er wird beschrieben als:



– männlich

– 17-19 Jahre

– weite blaue Jeans

– schwarze Daunenjacke von North Face

– dunkle, kurze Haare

– osteuropäische Herkunft.



Der Geschädigte wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung ins BWZK verbracht. Zeugenhinweise zu dem Beschuldigten nimmt die Polizei Koblenz 1 entgegen unter: 0261-103-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

PK'in Verena Scheuer

Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



