PI Simmern

Kastellaun/ Hunsrück – Versuchter Einbruchsdiebstahl in ein Optikergeschäft

Am frühen Morgen des 08.10.2023 ergehen bei der Polizei in Simmern mehrere Notrufe über einen aktuellen Einbruchsversuch in den Verkaufsraum eines Optikergeschäftes am Marktplatz in Kastellaun.