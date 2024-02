Karnevalsumzüge im Bereich der PI Boppard am 11.02.2024

Symbolbild Foto: dpa

Unter anderem in den Ortschaften Emmelshausen, St. Goar, Spay und auch in Boppard selbst.



Die Umzüge am Nachmittag in den Ortslagen Emmelshausen, St. Goar und Spay verliefen alle ohne besondere Vorkommnisse.



Der Abendumzug in der Stadtlage Boppard verlief ebenso ohne besondere Vorkommnisse. Der Umzug wurde vom DLRG Boppard begleitet.

Im Verlaufe des Abends wurden mehrere Personen- und Verkehrskontrollen durchgeführt.



Zu Straftaten kam es im Verlaufe der Veranstaltungen nicht.

Aus Sicht der Polizei verliefen die Karnevalsveranstaltungen äußerst friedlich.



