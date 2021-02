Kaminbrand in/an Wohnhaus

Kräfte der Feuerwehr Lahnstein sowie der Polizei Lahnstein sind vor Ort im Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen gab es beim Kaminbrand keine verletzten Personen und auch keine größeren Schäden am betroffenen Gebäude. Der Verkehr auf der Adolfstraße in Fahrtrichtung Brückenstraße wird bis zur Beendigung der Einsatzmaßnahmen über die Gutenbergstraße bzw. Frühmesserstraße abgeleitet. Es liegen keinerlei Hinweise auf einen vorsätzlich verursachten Brand vor.



