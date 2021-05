Juwelier in Koblenz beraubt

Koblenz (ots). Am Mittwoch, 26. Mai 2021,14.47 Uhr kam es zu einem Trickdiebstahl in einem Juweliergeschäft in Koblenz, Löhrstraße 90.



Zwei männliche Täter hielten sich an dem Geschäft auf, wobei einer der Täter den Angestellten vor dem Laden ablenkte. Der zweite Täter betrat in einem unbeobachteten Moment den Verkaufsraum und stahl dort Goldschmuck in bislang unbekannten Wert aus der Auslage.



Beim Verlassen des Geschäfts versuchte der Angestellte die Person festzuhalten, wurde aber von dieser zu Boden geschlagen.



Die Unbekannten flüchteten mit einer dunklen Skoda Limousine (Octavia oder Fabio) vom Tatort in Richtung Bahnhof. Am Pkw waren polnische Kfz-Kennzeichen angebracht.



Die Täter, beide osteuropäischer Herkunft, wurden wie folgt beschrie-ben:



1. Person: 20 bis 25 Jahre alt, dunkle Jacke mit weißen Streifen, oliv-farbene Hose



2. Person: 30 bis 35 Jahre alt, dunkle Jacke und Jeans.



Die Polizei fragt:



- Wer hat den Überfall beobachtet bzw. kann Hinweise zu möglichen

Fluchtumständen geben?



- Wer hat in der näheren Umgebung abgestellte Fahrzeuge bemerkt

oder Gegenstände gefunden, die der Täter verloren oder weggeworfen

haben könnte?



- Wer hat in den zurückliegenden Stunden und Tagen im Umfeld der

genannten Örtlichkeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in

Zusammenhang stehen könnten?



Hinweise bitte an die Polizei in Koblenz, Tel.: 0261-1032690.



