Bendorf/Rhein

Junger PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Am 21.02.2022 um 22:10 Uhr wurde bei einer Verkehrskontrolle in der Koblenz-Olper-Straße in Bendorf festgestellt, dass ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus dem unteren Westerwald unter Betäubungsmitteleinfluss stand.