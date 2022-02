Konz

Junger Mann durch Messerstiche schwer verletzt

Heute Morgen gegen 7.40 h erreichte die Polizei ein Notruf, dass an einer Bushaltestelle in der Herrmann-Reinholz-Straße, nahe der Realschule Plus, ein junger Mann mit einer Stichverletzung am Boden liegt und nicht mehr ansprechbar ist.